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  3. 24 Eylül 2019 18:05

Sokak ortasında darp edilen kadına kimse yardım etmedi

Denizli’de bir kadının sokak ortasında darp edilme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yoldan geçen kimsenin kadına yardım etmemesi akıllarda soru işareti bıraktı.

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