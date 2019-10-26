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  3. 26 Ekim 2019 17:05

Sokak ortasında dehşet ! 2 kadını böyle bıçakladı

Çorum'da bir kişi, eski eşi ile onun akrabasını sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı. Dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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