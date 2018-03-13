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  3. 13 Mart 2018 23:20

Sokak ortasında dehşet anları !

Balıkesir'de üniversiteli bir genç kızın çantasını alan silahlı saldırgan genç kızı yerde sürükledi.

Bilgin Pro
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