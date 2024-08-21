Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında dehşet: Dini nikahlı eşini demirle dövdü Sokak ortasında dehşet: Dini nikahlı eşini demirle dövdü 21 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 13:18 Manisa'da bir kişi dini nikahlı eşini sokak ortasında demir sopayla darbetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c5bedf2f3eee34c50a8683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çöp ev değil, kabus evi: Temizlik hastanede bitti Yayla evinde facia: 3 kişi yanarak öldü İstanbul'da trafiği felç eden kaza: Ankara istikameti trafiğe kapandı PKK'ya bir darbe daha: 8 terörist etkisiz hale getirildi Yine köpek katliamı: 13 köpek sulama havuzunda ölü bulundu ''Yerli Barbie'' Sakine teyzenin pespembe hayatı görenleri şaşırtıyor Kiralık aracı satmaya kalkışıp, para dolu çantayı çaldılar Türkiye'nin 3 bin 500 yıllık takıları görücüye çıktı Eğirdir Gölü'nde müsilaj kabusu