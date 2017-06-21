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  3. 21 Haziran 2017 11:15

Sokak ortasında dehşet kamerada! Önce vurdular sonra tekmelediler

Bursa’da şehrin en işlek caddesinde yaşanan silahlı kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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