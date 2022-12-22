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  4. Sokak ortasında dehşet! Önce dövdüler sonra vurdular!

Sokak ortasında dehşet! Önce dövdüler sonra vurdular!

Mersin'de bir gencin sopayla darbedilip, ardından sokak ortasında tabancayla vurularak yaralandığı görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.

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