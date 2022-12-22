Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında dehşet! Önce dövdüler sonra vurdular! Sokak ortasında dehşet! Önce dövdüler sonra vurdular! 22 Aralık 2022 Perşembe Saat: 09:15 Mersin'de bir gencin sopayla darbedilip, ardından sokak ortasında tabancayla vurularak yaralandığı görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a3f5fe01d047628e53c3a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli'nin hibe ettiği arsaya ne yapılacağı belli oldu Kar yağışı fena bastırdı! Çoban, kardan adama döndü Pakize Suda hayatını kaybetti Erdoğan: ''Bugün bakanımla görüşüp sonuca bağlayacağız'' Çin'de salgın kontrolden çıktı! Tüyler ürperten görüntüler İstanbul'da Suriyeli sahte doktor skandalı Karadeniz'de can pazarı! Gemideki yangının boyutu gündüz ortaya çıktı İstanbul'da Suriyelileri dolandıran Suriyeliler yakalandı Sedat Peker'den yeni mesaj: ''Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım''