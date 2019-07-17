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  3. 17 Temmuz 2019 15:50

Sokak ortasında dehşete düşüren kavga ! Aracıyla üzerinden geçti

Siirt'te, sokak ortasında çıkan kavgada şahıslardan biri defalarca yumruk ve tekme attığı kişinin, aracıyla üzerinden geçti. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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