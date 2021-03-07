Sokak ortasında eski eşini öldüresiye dövdü

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından feci şekilde darp edilen kadın, hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, ''Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak.'' dedi.

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