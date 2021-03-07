Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında eski eşini öldüresiye dövdü Sokak ortasında eski eşini öldüresiye dövdü 07 Mart 2021 Pazar Saat: 09:35 Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından feci şekilde darp edilen kadın, hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, ''Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6044742ec1c741137f7fc583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CNN Türk canlı yayınında ikinci küfür şoku! Sinovac aşısı mutasyonlara karşı etkili mi? ''Normalleşelim'' derken yine ''a''normalleştik! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstanbullulara kritik uyarı Kurşun yağdırıp ölümünü seyretti CNN Türk canlı yayınına küfür etti! Kadınlar İstanbul'da sokağa indi! Cübbeli Ahmet'ten canlı yayında damga vuran açıklama Boğaziçi Üniversitesi'nde ''OHAL'' iddiası