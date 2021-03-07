  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sokak ortasında eski eşini öldüresiye dövdü

Sokak ortasında eski eşini öldüresiye dövdü

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından feci şekilde darp edilen kadın, hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, ''Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak.'' dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
CNN Türk canlı yayınında ikinci küfür şoku!
CNN Türk canlı yayınında ikinci küfür şoku!
Sinovac aşısı mutasyonlara karşı etkili mi?
Sinovac aşısı mutasyonlara karşı etkili mi?
''Normalleşelim'' derken yine ''a''normalleştik!
''Normalleşelim'' derken yine ''a''normalleştik!
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstanbullulara kritik uyarı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstanbullulara kritik uyarı
Kurşun yağdırıp ölümünü seyretti
Kurşun yağdırıp ölümünü seyretti
CNN Türk canlı yayınına küfür etti!
CNN Türk canlı yayınına küfür etti!
Kadınlar İstanbul'da sokağa indi!
Kadınlar İstanbul'da sokağa indi!
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayında damga vuran açıklama
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayında damga vuran açıklama
Boğaziçi Üniversitesi'nde ''OHAL'' iddiası
Boğaziçi Üniversitesi'nde ''OHAL'' iddiası