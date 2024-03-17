Sokak ortasında eski sevgili cinayeti: 7 aylık evli kadını katletti!

Türkiye yine bir kadın cinayetiyle beyninden vuruldu. Kocaeli'nde 7 aylık evli olduğu öğrenilen 25 yaşındaki bir kadın eski sevgilisi tarafından güpegündüz sokak ortasında katledildi.

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