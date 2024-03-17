Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında eski sevgili cinayeti: 7 aylık evli kadını katletti! Sokak ortasında eski sevgili cinayeti: 7 aylık evli kadını katletti! 17 Mart 2024 Pazar Saat: 22:45 Türkiye yine bir kadın cinayetiyle beyninden vuruldu. Kocaeli'nde 7 aylık evli olduğu öğrenilen 25 yaşındaki bir kadın eski sevgilisi tarafından güpegündüz sokak ortasında katledildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f74866d18bb32530035263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DEM Parti'nin İstanbul'daki Nevruz kutlamasında 75 gözaltı Limanda feci kaza! Konteyner gemisi ortalığı savaş alanına çevirdi Murat Kurum: Burası İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak İliç'teki maden faciasında kayıp işçilerden ilk iz! Pikap bulundu ChatGPT'nin insansı robotundan yeni görüntüler İstanbul'da vinç devrildi; sahil yolu kapandı TSK'nın ''keskin gözü'' seri üretimde! Adım adım görüntülendi İmamoğlu, Kuran gösteren kişiye böyle seslendi: ''Belli ki aldatılmış...'' Marmara Bölgesi'nde korktuğumuz başımıza geldi