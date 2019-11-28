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  3. 28 Kasım 2019 12:15

Sokak ortasında genç kadına çocuğunun önünde dayak

Gaziantep'te bir erkeğin, eşi olduğu tahmin edilen kadını çocuğunun yanında sokak ortasında tekme tokat darp ettiği anlar kameraya yansıdı.

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