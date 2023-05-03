  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sokak ortasında genç kadına iğrenç taciz kamerada

Sokak ortasında genç kadına iğrenç taciz kamerada

İstanbul'da yolda yürüdüğü sırada yanına motosikletli bir "sapığın" tacizine uğrayan genç kadın, o anlara ait görüntüleri güvenlik kamerası kayıtlarından çıkartarak sosyal medyada isyan etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kılıçdaroğlu'nun mutfağında Babacan vardı: ''Şampiyonlar Ligi hazır!''
Ümit Özdağ: ''Vatandaşlık verilen göçmenlerin oyuna talip değiliz''
Korkunç kaza! Tam 72 araç birbirine girdi
Hatalı sollamanın bedeli ağır oldu; 3 motorlu birbirine girdi
Köpeği göz göre göre ezdi yoluna devam etti
Akıl almaz ''kiracı'' hırsızlığı! Pes! Vallahi de pes, billahi de pes!
Çanakkale Boğazı'nda zehirli denizanası alarmı
Bodrum bildiğiniz gibi: Lahmacunun fiyatı uçtu!
Türkiye için kırmızı alarm! DSÖ'ye göre Avrupa 2'ncisiyiz!