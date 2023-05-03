Sokak ortasında genç kadına iğrenç taciz kamerada

İstanbul'da yolda yürüdüğü sırada yanına motosikletli bir "sapığın" tacizine uğrayan genç kadın, o anlara ait görüntüleri güvenlik kamerası kayıtlarından çıkartarak sosyal medyada isyan etti.

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