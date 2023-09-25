Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında halıya sarılı ceset bulundu Sokak ortasında halıya sarılı ceset bulundu 25 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 09:35 Güncelleme: 25 Eylül 2023 Pazartesi 09:35 İstanbul Pendik'te gecekondu mahallesinde halıya sarılı erkek cesedi bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65112a327acfd85390265563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meral Akşener'in İstanbul adayı Muharrem İnce mi ? Deprem bölgesinde skandal karar depremzedeleri ayaklandırdı Önce vatandaşa ardından da polise saldırdılar Selçuk Bayraktar'dan sürpriz paylaşım! Bu sefer havada değil, suda İstanbul'da ortalığı savaş alanına döndüren kaza Deprem bölgesindeki hasarlı bina can aldı Trafikte akıl almaz kaza: Motosikletli camda asılı kaldı Tüm dünyanın uzaydan beklediği kargo Dünya'ya indi Tam 12 bin fidan dikmişti... Yangın ormanı da öldürdü, onu da