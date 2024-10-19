Sokak ortasında hamile kadını hastanelik edip, bir de tahliyesini istedi

Manisa'da güpegündüz sokak ortasında dini nikahla birlikte yaşadığı ve hamile olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Sude'yi herkesin gözleri önünde hastanelik eden psikopatın tahliye talebi reddedildi.

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