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  4. Sokak ortasında kadın cinayeti! ! Boşandığı eşini tabancayla vurdu

Sokak ortasında kadın cinayeti! ! Boşandığı eşini tabancayla vurdu

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Ankara’da tartıştığı eski eşini sokak ortasında tabancayla vuran saldırgan yakalandı.

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