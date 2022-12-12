Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında kadın cinayeti! ! Boşandığı eşini tabancayla vurdu Sokak ortasında kadın cinayeti! ! Boşandığı eşini tabancayla vurdu 12 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 18:00 Güncelleme: 12 Aralık 2022 Pazartesi 18:00 Ankara’da tartıştığı eski eşini sokak ortasında tabancayla vuran saldırgan yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6397420a781c7a62b52b2463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'den ''hastanelik eden yumruğa'' skandal savunma Abramoviç'i 2'nci yüzen sarayını da Türkiye'ye kaçırdı Milyonluk kapkaçın altından akıl almaz bir olay çıktı İstanbul trafiğinde korku dolu anlar! Minik kızı yolun ortasında gören şoke oldu TRT muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı Burası Diyarbakır... Üniversite kampüsündeki kuş cenneti böyle görüntülendi Tarihi anlar! NASA'nın uzay aracı Orion Dünya'ya iniş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamburger burada çok ama TOGG yok Türkiye'ye tatile gelen Rus jinekoloğa fuhuş tuzağı