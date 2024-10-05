Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında kadın cinayeti: Eşi olacak cani öldürüp, intihar etti Sokak ortasında kadın cinayeti: Eşi olacak cani öldürüp, intihar etti 05 Ekim 2024 Cumartesi Saat: 17:15 Güncelleme: 05 Ekim 2024 Cumartesi 17:15 Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu öğrenilen bir kişi eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67014a15bb3ffd3f8d029e53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da öldürülen İkbal ve Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı Cinsel istismara ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla'dan kötü haber Foça yanıyor: Çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı Bosna Hersek kabusu yaşıyor: Ölü sayısı 18'e ulaştı Bir sevgili vahşeti daha: 2 ölü var Yine Esenyurt, yine olay: Birbirlerine televizyonlarla saldırdılar Türkiye'nin ''kalp köyü'' görenleri şaşırtıyor: Uzaydan bile gözüküyor Burası çölde bir vaha değil, Konya'da dev bir obruk Hititler'den kalan bu gizemli mağara hastalara umut oldu: Yarı yarıya iyileşiyorlar