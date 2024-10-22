Sokak ortasında kadın cinayeti kamerada: Takip edip, katletti

Türkiye kadın cinayetleriyle kalkıp, kadın cinayetleriyle yatmaya devam ediyor. Diyarbakır'da 47 yaşındaki bir kadın, dini nikahlı eşi olacak cani tarafından sokak ortasında katledildi.

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