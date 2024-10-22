Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında kadın cinayeti kamerada: Takip edip, katletti Sokak ortasında kadın cinayeti kamerada: Takip edip, katletti 22 Ekim 2024 Salı Saat: 22:00 Türkiye kadın cinayetleriyle kalkıp, kadın cinayetleriyle yatmaya devam ediyor. Diyarbakır'da 47 yaşındaki bir kadın, dini nikahlı eşi olacak cani tarafından sokak ortasında katledildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6717f65dfa17ab0e6e05d893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafik canavarı değil, trafik teröristi: Otobandaki ters şerit teröristi kamerada Özdağ: ''Gün, devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için mücadele günüdür'' İstanbul'da iş merkezinde yangın paniği HSK'nın otoparkında müfettişe bıçaklı saldırı kamerada Öcalan'ı Meclis'e davet eden Bahçeli, attığı ipi unuttu Eski cumhurbaşkanına ''yolsuzluk''tan yaka paça gözaltı Bir sağlık skandalı daha: 1’i doktor 3 kişi tutuklandı Trafikte tartıştığı motosikletlilere aracıyla çarpan canavar kamerada Bahçeli Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet etti