Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında kadına kurşun yağmuru Sokak ortasında kadına kurşun yağmuru 20 Temmuz 2021 Salı Saat: 08:10 Silivri’de yaya yolu üzerinde yürüyüş yapan kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f65ac29f352c09706a2e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kurban Bayramı'nın ilk firari boğası... Kafeteryaya daldı! 2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu Elazığ'da orman yangını Bayram arefesinde Taksim'de korkutan yoğunluk Erdoğan merakla beklenen ''müjdesini'' açıkladı Maskesiz markete giren adam öyle bir şey yaptı ki... Bodrum'da milyon dolarlık yat küle döndü Ümit Özdağ'dan Akbelen'de çam ormanlarının katledilmesine direnen köylülere destek Yine bir bayram yine aynı nokta... 43 ilin kesiştiği yerde trafik kilit