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Sokak ortasında kadına kurşun yağmuru

Silivri’de yaya yolu üzerinde yürüyüş yapan kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

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