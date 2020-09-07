SON DAKİKA
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Eylül 2020 14:00

Sokak ortasında kadına şiddet kamerada

Antalya’da kimliği belirlenemeyen bir erkeğin kadını darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Video Galeri
Bir yardım çığlığı daha: ''Ben ölmeden duyun sesimi''
Bir yardım çığlığı daha: ''Ben ölmeden duyun sesimi''
Video Galeri
Camında çekilen fotoğraf hayatını değiştirdi
Camında çekilen fotoğraf hayatını değiştirdi
Video Galeri
İstanbul trafiğinde ''pes'' dedirten görüntü
İstanbul trafiğinde ''pes'' dedirten görüntü
Video Galeri
Bursalı bisikletçi ölümden böyle döndü
Bursalı bisikletçi ölümden böyle döndü
Video Galeri
TEM otoyolunda ters yönde tam gaz tehlike!
TEM otoyolunda ters yönde tam gaz tehlike!
Video Galeri
İstanbul trafiğinde ''makas'' terörü kamerada
İstanbul trafiğinde ''makas'' terörü kamerada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM