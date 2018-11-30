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  3. 30 Kasım 2018 12:11

Sokak ortasında kadına tekmeli yumruklu dayak rezaleti kamerada

İzmir'de amatör kameralara yansıyan kan donduran bu görüntüler Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

Bilgin Pro
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