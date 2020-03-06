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  3. 06 Mart 2020 12:55

Sokak ortasında kadından erkeğe şiddet

Antalya'da alışıldık görüntülerin tersine bu kez genç bir kadın, yanındaki erkeğe sokak ortasında şiddet uyguladı.

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