Sokak ortasında kadını döven genç suç makinası çıktı

Ankara'da bir kadının darp edildiği anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Somalili olduğu belirtilen kadına şiddet uygulyan kişinin Kamil A. (25) olduğu tespit edildi.

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