Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında kadını döven genç suç makinası çıktı Sokak ortasında kadını döven genç suç makinası çıktı 29 Mart 2021 Pazartesi Saat: 18:25 Ankara'da bir kadının darp edildiği anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Somalili olduğu belirtilen kadına şiddet uygulyan kişinin Kamil A. (25) olduğu tespit edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6061f176c2c6f94c06376503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medya bu zikir görüntüleri ile çalkalandı Polis kadını aracın arkasına bağlayıp sürükledi Türkiye'nin bugün bir kahramanı daha oldu! Emre Belözoğlu kameralar karşısına geçti... Flaş Erol Bulut açıklaması Kılıçdaroğlu: ''Cumhuriyet tarihimizin en önemli eylemi'' Sokak ortasında yarı çıplak korku dolu anlar Xiaomi'nin Türkiye'de üreteceği telefon belli oldu! Fiyatına indirim geliyor Erdoğan açıkladı: Su kanunu geliyor! Balıkçıların korkulu rüyası Çanakkale Boğazı'nı kapladı