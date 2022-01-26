Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında kan donduran cinayet Sokak ortasında kan donduran cinayet 26 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 09:00 Samsun'da sokak ortasında içinde bulunduğu otomobilin şoför koltuğunda silahlı saldırıya uğrayan 6 çocuk babası bir kişi kafasından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f0e376d9aa0b5db4182807" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zafer Partisi’nin imza kampanyası, mahkeme kararına rağmen engellenmeye devam ediyor! TEM ve D-100'de park edilen araçlar sahiplerini bekliyor Fatih Altaylı'dan canlı yayında ekibine ''sarı-lacivert'' fırça Uzman isim açıkladı: Çarşamba ve Perşembe'ye dikkat! İstanbul Havalimanı’nda yolcular bagaj bandında yattı A Haber ekibine canlı yayında soğuk duş! Kartal Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına 7/24 devam ediyor İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan turistlerden protesto İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar başladı