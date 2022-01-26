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Sokak ortasında kan donduran cinayet

Samsun'da sokak ortasında içinde bulunduğu otomobilin şoför koltuğunda silahlı saldırıya uğrayan 6 çocuk babası bir kişi kafasından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

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