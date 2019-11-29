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  3. 29 Kasım 2019 21:40

Sokak ortasında kanlı infaz !

Gaziosmanpaşa'da bir kişi, eniştesi olduğu iddia edilen kişiyi sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Vurulan şahıs hayatını kaybederken saldırgan eniştesinin başında silahla bekledi.

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