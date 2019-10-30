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  3. 30 Ekim 2019 23:30

Sokak ortasında kanlı saldırı !

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğer ağır yaralandı. Saldırganlar kaçarak gözden kayboldu.

Video Galeri
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