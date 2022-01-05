Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında kıskanç koca dehşeti! Sokak ortasında kıskanç koca dehşeti! 05 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 13:40 İstanbul Sarıyer'de bir kişi, sokak ortasında tartıştığı eşini tekme tokat dövdü. Merdivenlerden düşerek yaralanan kadın, eşinden şikayetçi olmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d575b3f27c886562067043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bilim Kurulu üyesi İlhan: ''Vakalar biraz daha yukarı yol alabilir'' Erdoğan'a çok sert soru: ''Vatandaş çarpıldıkça, senin de gözlerin, ışıl ışıl oluyor mu?'' Rezalet kamerada! Kadın hakim, mahkumla öpüşürken yakalandı Gece yarısı korkutan patlama! Alevler gökyüzüne yükseldi Alanya'daki deprem sonrası uzmanından kritik uyarı 20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var Linet, sahne şovuyla İsrail'i salladı Park yeri kavgası kanlı bitti: 1 ölü LPG'ye yapılan zam hükümeti istifa ettirdi