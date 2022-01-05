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Sokak ortasında kıskanç koca dehşeti!

İstanbul Sarıyer'de bir kişi, sokak ortasında tartıştığı eşini tekme tokat dövdü. Merdivenlerden düşerek yaralanan kadın, eşinden şikayetçi olmadı.

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