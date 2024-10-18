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Sokak ortasında korkunç cinayet kamerada

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Adana'da bir kişi, tartıştığı genci sokak ortasında tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Saldırı anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

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