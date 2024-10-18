Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında korkunç cinayet kamerada Sokak ortasında korkunç cinayet kamerada 18 Ekim 2024 Cuma Saat: 09:41 Güncelleme: 18 Ekim 2024 Cuma 09:41 Adana'da bir kişi, tartıştığı genci sokak ortasında tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Saldırı anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67120308328faf2c380d1073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mahkemeden eski eşe cinsel saldırıya ceza indirimi Korkunç kaza anı kamerada: Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var Türkiye'de kilosu 320 bin TL'lik mis kokulu hasat başladı Vücudunda kesikler ve yanıklar olduğu belirlenen bir ceset bulundu Kırmızı bültenli bir DEAŞ'lı daha Türkiye'de yakalandı Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var Canlı yayında ''siz dahil hiçbir CHP'li domuz bağını hak etmiyor'' dedi, ortalık karıştı Hoşgeldin kış: Bir ilimiz güne bembeyaz başladı Muğla'da 3 ayrı noktada birden orman yangını: Evler tahliye edildi