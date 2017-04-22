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  3. 22 Nisan 2017 17:50

Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Kayseri’de aracında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

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