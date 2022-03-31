Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında linç ettiler! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı Sokak ortasında linç ettiler! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı 31 Mart 2022 Perşembe Saat: 16:15 İstanbul Maltape'de otomobil çalmaya çalıştığını iddia ettikleri kişiyi döverek öldürmekten gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı. Maktulün dövülerek öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6245a96cda27c76c61591c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rumelihisarüstü - Aşiyan Füniküler Treni'ni İmamoğlu raylarla buluştu Bahar Candan'ın Murat Boz açıklaması olay oldu Kafede spor hocasına kanlı infaz ''FETÖ'nün süpürgesi''nden dolar fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği kadın çiftçi Türkiye'de çöl tozu alarmı! Uzmanlar en riskli grubu açıkladı Kuzey Marmara otoyolunda korkunç kaza 2 yıl önce yapılan asfalt yol bu hale geldi Bir köy küle döndü! Köylülerin hayatını köpek kurtardı