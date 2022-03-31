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  4. Sokak ortasında linç ettiler! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Sokak ortasında linç ettiler! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Maltape'de otomobil çalmaya çalıştığını iddia ettikleri kişiyi döverek öldürmekten gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı. Maktulün dövülerek öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı.

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