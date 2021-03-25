Sokak ortasında mastürbasyon skandalı!

Bursa'da işe gitmek için evden çıkan 18 yaşındaki G.Ş., iki aracın arasına geçen bir kişi tarafından cinsel tacize uğradı.

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