Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında ''pes'' dedirten çarşaflı hırsızlık kamerada Sokak ortasında ''pes'' dedirten çarşaflı hırsızlık kamerada 26 Aralık 2021 Pazar Saat: 20:15 Ankara'da bir kişi sokaktaki dubaları üzerine çarşaf örterek çaldı. Hırsızlık, esnafın dubaları yerinde görmeyip fark etmesiyle ortaya çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c8a334f899cf41f424d363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsmailağa Cemaati'nden ''kur korumalı mevduat'' açıklaması: ''Allah'a harp ilan etmektir'' Fenomen çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı Pazarda atılan ürünleri toplayan vatandaşların görüntüsü yürek sızlattı Büyükada'da köpek dövüşü skandalı! Kulaklarını kesmişler Türkiye'nin konuştuğu pitbull dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den barfiks şov! ''Mesih'' Hasan Mezarcı'nın doğum günü partisi olay oldu Sosyal medya bunu konuşuyor: İhaneti gözlük ele verdi! Ünlü gece kulübünde tepki çeken görüntü