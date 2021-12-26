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  4. Sokak ortasında ''pes'' dedirten çarşaflı hırsızlık kamerada

Sokak ortasında ''pes'' dedirten çarşaflı hırsızlık kamerada

Ankara'da bir kişi sokaktaki dubaları üzerine çarşaf örterek çaldı. Hırsızlık, esnafın dubaları yerinde görmeyip fark etmesiyle ortaya çıkarıldı.

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