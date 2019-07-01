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  3. 01 Temmuz 2019 14:11

Sokak ortasında saç saça baş başa kavga

Mardin'in Derik ilçesinde 2 kadının sokak ortasındaki saç saça baş başa kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, genç kadının yumrukla düşürdüğü yaşlı kadını saçından çekerek yerde sürüklediği anlar yer aldı.

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