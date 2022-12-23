Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında silahlar patladı! Dehşet anları kamerada Sokak ortasında silahlar patladı! Dehşet anları kamerada 23 Aralık 2022 Cuma Saat: 09:55 Adana'da, sokak ortasında silahlar konuştu. 1 kişinin yaralandığı çatışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a550dea6dac842642b0f13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TEM'de durdurulan TIR'dan bilin bakalım ''kimler'' çıktı! Tam 700 yıllık! 1,5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı Mezuniyet partisinde kabus! Pist çöktü, 29 öğrenci yaralandı Bakan'dan zam yağmuru için saç tepki çeken açıklama Canlı yayında zam kavgası! Bağıra çağıra ''anlaştılar'' Ahmet Hakan canlı yayında Prof. Dr. Özgür Demirtaş için tepki çeken sözler Ümit Özdağ: ''Oy verme yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir'' Bayraktar Akıncı ‘Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti’ ile hedefini vurdu İnternet üzerinden dev vurgun! 20 milyon TL çarpmışlar