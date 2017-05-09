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  3. 09 Mayıs 2017 15:20

Sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da babasının otomobiline ateş açan şahsı polis merkezine şikayet eden kişi öldürüldü, 3 kişi de yaralandı.

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