Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında silahlı çatışma kamerada Sokak ortasında silahlı çatışma kamerada 28 Aralık 2023 Perşembe Saat: 16:00 Güncelleme: 28 Aralık 2023 Perşembe 16:00 Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir oto tamirci dükkanının önünde silahlı çatışma çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658d718a76dbb63bab070d23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da otomobil akaryakıt istasyonuna daldı Tekirdağ'da uyuşturucu fabrikasına baskın Hayat kurtaran ''heimlich manevrası'' kamerada Türkiye'nin insansız savaş uçağı ilk kez gökyüzünde görüntülendi 3 kadını katledip ben kadın düşmanı mıyım diye sordu Deprem bölgesinde 22 araçlık zincirleme kaza! Ağır hasarlı 9 katlı bina kağıt gibi çöktü Merakla beklenen Xiaomi SU7 resmen tanıtıldı! 15 dakika şarjla 510 km menzil Engelli hastaya şiddete ''şaka'' tahliyesi