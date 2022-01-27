Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında silahlı saldırı kamerada Sokak ortasında silahlı saldırı kamerada 27 Ocak 2022 Perşembe Saat: 10:40 İstanbul'un en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta bir kişi, sokak ortasında husumetlisini tabancayla vurdu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f24c7aeb9b1f3f28301363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kastamonu'nda karda güldüren ''kavga'' kamerada Sınıfa öğretmen dehşeti kamerada! Öğrencisini yere fırlattı Bircan Bali gözyaşlarına boğuldu: 7 kurşunla öldürdüler Kar yağışı nedeniyle düğün salonu çöktü Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu yaşamını yitirdi Türk yarışmacı Belçika'nın ''O Ses'' yarışmasını salladı ''Islak imza ile hazineden 6 milyar TL’nin nasıl iç edildi anlatmak istiyorum'' Kar biriken çatıda ölümle dans kamerada! Pes dedirten görüntüler Canlı yayında sürpriz misafir! Önce sesi sonra kendisi geldi