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Sokak ortasında silahlı saldırı kamerada

İstanbul'un en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta bir kişi, sokak ortasında husumetlisini tabancayla vurdu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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