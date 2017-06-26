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  3. 26 Haziran 2017 21:15

Sokak ortasında soyguncu dehşeti kamerada

Sokak ortasında soyguncu dehşeti kameraya yansıdı.

Video Galeri
Bostancı sahilinde ayağı ağa takılan genç boğulma tehlikesi geçirdi
Bostancı sahilinde ayağı ağa takılan genç boğulma tehlikesi geçirdi
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Baba can, kadınlar canlı yayın derdinde
Baba can, kadınlar canlı yayın derdinde
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Başbakan Yıldırım: Biz milletle yürürüz, milletle beraber gideriz
Başbakan Yıldırım: Biz milletle yürürüz, milletle beraber gideriz
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Şelalede yüzerken boğulma anı görüntülendi
Şelalede yüzerken boğulma anı görüntülendi
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Menekşe plajı doldu taştı
Menekşe plajı doldu taştı
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Alman Polisi Türk ailenin bayramını zehir etti
Alman Polisi Türk ailenin bayramını zehir etti