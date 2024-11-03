Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında vahşet: Önce kurşun yağdırdı, mermisi bitince silahla kafasına vurdu Sokak ortasında vahşet: Önce kurşun yağdırdı, mermisi bitince silahla kafasına vurdu 03 Kasım 2024 Pazar Saat: 11:45 Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına yansırken, saldırganın yerde yaralı yatan şahsın kafasına silahla da vurduğu görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6727384583d4d6181500b3c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Wanda Nara, ünlü rapçi L-Gante ile sobelendi; Icardi bu sefer affetmedi 46. İstanbul Maratonu'nda şampiyonlar belli oldu Trenin üzerinde TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti Motokuryeye ''siparişi geç getirdin'' dayağı Dubai çikolatasına İzmir'den rakip çıktı FETÖ firarisi eski komiser gizli bölmede yakalandı İstanbul'da feci kaza: 1 polis şehit oldu Hatay'da evlere sıçrayan orman yangını kontrol altında Malatya'da gece yarısı korkutan deprem