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  3. 28 Haziran 2019 09:48

Sokak ortasında yine kadın cinayeti!

Türkiye güne yine bir kadın cinayetiyle başladı. Mersin'de bir kadın, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından sabah işe giderken evinin önünde silahla vurularak öldürüldü.

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