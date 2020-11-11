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  3. 11 Kasım 2020 12:30

Sokak röportajında ''Almanya bizi kıskanıyor mu'' sorusuna olay yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından bir sokak röportajında bir gencin "Almanya bizi kıskanıyor mu" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

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