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Sokak röportajında hem ağladı hem de ağlattı!

HalkTV muhabirinin sokak röportajında doğalgaz faturası sorulan vatandaş, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Gar emeklisi olduğunu ifade eden vatandaş 6 aydır et yemediğini söyledi.

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