Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak röportajında hem ağladı hem de ağlattı! Sokak röportajında hem ağladı hem de ağlattı! 23 Nisan 2021 Cuma Saat: 13:46 HalkTV muhabirinin sokak röportajında doğalgaz faturası sorulan vatandaş, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Gar emeklisi olduğunu ifade eden vatandaş 6 aydır et yemediğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6082a57dbcf5ff46ef4c2033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un gökdelenleri Türk bayraklarıyla donatıldı ATV'li genç kızın yüreklere ağızlara getiren kazası kamerada! İstanbul merkezli THODEX operasyonu: 78 gözaltı kararı var Kripto vurguncusunun fenomen Eslem ile ilişkisi ortaya çıktı MSB'den '23 Nisan'a özel video Eski milletvekili, sekreterin kalçasına dokunurken yakalandı Kripto parada her şeyini kaybeden vatandaş intihar etti! Ne Erdoğan vardı ne de Bahçeli! Anıtkabir'de iktidarsız anma Esra Erol DNA testi sonucunu açıkladı, stüdyo buz kesti!