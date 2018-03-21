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  3. 21 Mart 2018 12:30

Sokak sanatçısını dinleyenler hayrete düşüyor 

Eskişehirli Ali Rıza Işık (59), sokakta hoparlörlü mikrofonla şarkılar söylüyor. Işık'ın sesi, Bülent Ersoy ile Müzeyyen Senar'a benzetiliyor.

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