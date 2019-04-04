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  3. 04 Nisan 2019 16:40

Sokakta aşırı hızlı aracın cipe çarptığı anlar kamerada

Pendik’te hızla ilerleyen bir aracın yolda virajı dönen cipe çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kaza Pendik Esenyalı Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Akın Dikyol yönetimindeki araç cadde üzerinde hızla ilerlediği sırada, yola doğru giren lüks cipe çarptı....

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