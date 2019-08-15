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  3. 15 Ağustos 2019 17:37

Sokakta bulduğu çantadan 2 milyon lira çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde parkı sulayan belediye işçisinin bankta bulduğu çantadan, yaklaşık 200 bin lira, 3 bin avro ve 500 dolar ile 1,5 milyon liranın üzerinde yazılmış çek çıktı.

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