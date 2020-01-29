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  3. 29 Ocak 2020 12:40

Sokakta bulunup eğitilen köpekler Elazığ'da hayat kurtardı

Ankara'da sokakta bulunduktan sonra eğitilerek Ankara itfaiyesi için çalışan 3 arama kurtarma köpeği, Elazığ'da meydana gelen depremde enkaz altından 1 kişinin sağ çıkarılmasını sağladı.

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