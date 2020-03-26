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  3. 26 Mart 2020 17:55

sokakta egzoz patlatarak geçen araçla ilgili çıkan tartışma

Samsun'da sokaktan egzoz patlatarak geçen araçla ilgili çıkan tartışma kavgada silahlar konuştu. Saldırıya uğrayan bir kişi kafasından vurularak ağır yaralandı.

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