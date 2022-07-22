Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokakta öpüşen iki kadın rahibenin hışmına uğradı Sokakta öpüşen iki kadın rahibenin hışmına uğradı 22 Temmuz 2022 Cuma Saat: 15:40 İtalya'da reklam çekimi sırasında sokak ortasında öpüşen iki model, o esnada sokaktan geçen rahibenin tepkisiyle karşılaştı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62da9ac1c8eadb646e501ea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aracını satmak için öyle bir ilan verdi ki... Gören dönüp dönüp bir daha bakıyor Kaya Islahı Tamamlandı, Assos Antik Limanı'ndaki Tesisler Açıldı İşte İstanbul'da yakalanan o İranlı casuslar Cem Adrian Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi için söyledi DEAŞ saflarında çatışan 10 kişi yakalandı Yüzüne kimyasal atılan Merve dehşeti anlattı İstanbul'da kaçak muayenehaneye baskın: Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar ele geçirildi Kuruyan Marmara Gölü böyle kurtarılacak İstanbul'da olaylı yıkım: Silah sesleri yükseldi!