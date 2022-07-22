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  4. Sokakta öpüşen iki kadın rahibenin hışmına uğradı

Sokakta öpüşen iki kadın rahibenin hışmına uğradı

İtalya'da reklam çekimi sırasında sokak ortasında öpüşen iki model, o esnada sokaktan geçen rahibenin tepkisiyle karşılaştı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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