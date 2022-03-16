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  4. Sokakta soyunan adam mahalleyi ayağa kaldırdı; dayağı yedi!

Sokakta soyunan adam mahalleyi ayağa kaldırdı; dayağı yedi!

Adana'da sokak ortasında kıyafetlerini çıkarıp aracın üzerine yatan şahıs, mahalleyi ayağa kaldırdı. Uyarılara kulak asmayan adam, mahalleli tarafından dövüldü.

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