Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokakta soyunan adam mahalleyi ayağa kaldırdı; dayağı yedi! Sokakta soyunan adam mahalleyi ayağa kaldırdı; dayağı yedi! 16 Mart 2022 Çarşamba Saat: 16:50 Adana'da sokak ortasında kıyafetlerini çıkarıp aracın üzerine yatan şahıs, mahalleyi ayağa kaldırdı. Uyarılara kulak asmayan adam, mahalleli tarafından dövüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6231eb279984965dcb422233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya, Harkov'u kan gölüne çevirdi: Yüzlerce ölü var 3600 ek göstergede üçüncü toplantının tarihi belli oldu Kapalıçarşı esnafından altın fiyatları için dikkat çeken tahmin Özdağ'dan,''Suriyelileri gönderemeyeceğiz'' diyen Erdoğan'a sert yanıt Hasan Can Kaya: Bir kişi bunu söylesin programı bırakırım Veterinere tecavüz davasının seyrini değiştirecek rapor! DNA'sı iç çamaşırında tespit edildi İlk Müslüman süper kahraman dizisi Ms. Marvel'ın ilk fragmanı yayınlandı Üniversite öğrencilerinden tüyleri diken diken eden sürpriz! Yaşlı amcalar sokak ortasında birbirine girdi