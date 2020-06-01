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  3. 01 Haziran 2020 22:40

Şoke eden görüntü! Dezenfekte edilirken alev aldı!

Hindistan'da akılalmaz bir olay meydana geldi. Motoru ile dezenfekte kontrol noktasına gelen sürücü, dezenfekte anında alev almaya başladı. Görüntüler kameralara yansıdı.

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