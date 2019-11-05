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  3. 05 Kasım 2019 17:25

Şoke eden görüntü: Kadın polisi diri diri yaktılar!

Şili'nin başkenti Santiago'da yaşanan çatışmalar sırasında göstericilerin attığı molotofkokteyli bir kadın polise isabet etti. Kadın polisin alevler içinde kaldığı anlar kameralara yansıdı.

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