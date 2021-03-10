  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Şoke eden görüntüler! 15 kişilik grubun saldırısına uğradı

Şoke eden görüntüler! 15 kişilik grubun saldırısına uğradı

Şanlıurfa'da 15 kişilik grup, kovaladıkları bir kişiye demir boru, sopa, kemerle saldırdı. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Zeki Müren'in hatırası bu binada yaşıyor
Kısıtlamayı delen alkollü sürücüyü bahaneleri kurtaramadı
Karamollaoğlu İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı
Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temeli atıldı
Kenan Evren'in villasının yerine yaptırılan malikane satılıyor
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e son veda
İşte İstanbul'un ''kırmızı alarm'' veren ilçesi
Dünya bu kareyi konuşuyor: Rahibe diz çöküp yalvardı