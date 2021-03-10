Anasayfa Video Galeriler Gündem Şoke eden görüntüler! 15 kişilik grubun saldırısına uğradı Şoke eden görüntüler! 15 kişilik grubun saldırısına uğradı 10 Mart 2021 Çarşamba Saat: 21:20 Şanlıurfa'da 15 kişilik grup, kovaladıkları bir kişiye demir boru, sopa, kemerle saldırdı. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60490df12813a81f297cc6c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zeki Müren'in hatırası bu binada yaşıyor Kısıtlamayı delen alkollü sürücüyü bahaneleri kurtaramadı Karamollaoğlu İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temeli atıldı Kenan Evren'in villasının yerine yaptırılan malikane satılıyor Usta sanatçı Rasim Öztekin'e son veda İşte İstanbul'un ''kırmızı alarm'' veren ilçesi Dünya bu kareyi konuşuyor: Rahibe diz çöküp yalvardı